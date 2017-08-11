史奴比曾是隻真狗 今歡度49歲漫畫生日

2015年紐約梅西百貨的史奴比櫥窗裝飾。(美聯社)

廣受歡迎的卡通人物史奴比今天歡慶它的生日，雖然史奴比漫畫從1950年10月4日就開使在報紙上連載，但一直到18年後作者才在漫畫中揭露它的生日是8月10日、並幫它畫了一場驚喜生日派對。

史奴比在漫畫中看到它的蛋糕時說：「Well我會當隻棕眼小獵犬」，事實上漫畫中從未公布史奴比的年齡，但史奴比已經帶給人們49年的歡樂。

其實一開始史奴比的原型是作者查爾斯·舒茲(Charles Schulz)家的狗，名字叫做Spike，舒茲15歲的時候投稿的漫畫中就畫了Spike，這時畫的風格還相當寫實，還附加說明這隻獵犬會亂吃圖釘、刀片等，以及大概聽得懂50個英文單字。

2006年的紐約遊行中的史奴比氣球。(美聯社)

1950年10月2日第一篇史奴比漫畫出版時，事實上史奴比並沒有出現，在幾篇後才以小跑步的姿態出現，用四隻腳行動、看起來還是比較像隻狗，而非現在人們熟知的模樣，2年後史奴比才漸漸發展出個性和現在擬人的樣貌。3年後舒茲把史奴比畫的表情更豐富、個性更無厘頭，還能模仿其他人類角色走路的模樣。

在舒茲2000年過世前、他雇來管理查爾斯·舒茲創意公司(Charles M. Schulz Creative Associates)的博多克(Paige Braddock)說，舒茲對史奴比這樣的角色發展其實毫無自覺，自己也不知如何解釋。

史奴比2015年的電影劇照。(美聯社)

史奴比博物館館長Corry Kanzenberg，史奴比的變化事實上使得它可以開一些其他人類角色做不到的玩笑。1960年代初期，史奴比已經完全脫離真狗的模樣，因此舒茲不再畫出整個狗屋、只留下屋頂，進而出現史奴比睡在屋頂上的經典畫面。它的狗屋也一點都不平凡，裡面有撞球檯、打字機、曲棍球棒和梵谷畫等。

博多克說史奴比啟發了許多漫畫家，例如《凱文與虎伯》(Calvin and Hobbes)的作者Bill Watterson。

史奴比2010年的動畫劇照。(美聯社)

到1960年代晚期時，史奴比已經變成主要角色，超越它的人類飼主查理‧布朗(Chalie Brown)了。Kanzenberg透露其實史奴比不知道布朗的名字，一直叫他「頭圓圓的孩子」。

舒茲意識到史奴比型態的變化後，每5年就清空授權給其他公司製作史奴比商品的圖庫一次。1980晚期到90年代，史奴比不但成為漫畫主角之一，它還有了個兄弟、名字就叫做Spike。

史奴比漫畫。(美聯社)

Kanzenberg說舒茲通常要花2天才能完成6篇史奴比漫畫，為了畫周日的彩色版漫畫，1篇就要花掉4個小時。舒茲一直推出史奴比漫畫，直到2000年因大腸癌過世。

(中時電子報)