世大運》倒數9天–爭牌難度高 中華男籃拚出韌性

陳盈駿在瓊斯盃的精采表現，早已證明他是中華隊未來主控不二人選。(報系資料照)

上屆大邱世大運預賽5場全敗的中華男籃，這次挾著強大地主優勢，以及在瓊斯盃建立起的自信與鬥志，決心要在國人面前拚出勝績，儘管面對歐美長人陣容，中華男籃在台北世大運摘牌機會不大，相信他們仍會展現不服輸的韌性！

剛以中華白身分打完瓊斯盃的中華世大運男籃隊，12人名單有陳盈駿、李愷諺、黃聰翰、黃泓瀚、陳冠全、蘇奕晉、劉人豪、林明毅、范士恩、簡祐哲、溫立煌與謝育政，美籍教練帕克將扛下臨場調度的重責大任。

儘管這個12人陣容引發不少爭議，因為其實包含蕭順議、楊興治、吳家駿等受過SBL洗禮的球員都沒入選，加上少了在瓊斯盃幫忙扛住禁區的洋將巴隆，中華隊內線劣勢相當明顯，唯一身高超過200公分的球員是溫立煌。

不過這支年輕的中華男籃隊，仍有不少值得台灣球迷關注焦點，首先是當家主控，也就是剛當上中國CBA狀元的陳盈駿，他在瓊斯盃面對外隊展現出來的驚人得分破壞力，以及沉著冷靜的領軍風格，光是看他打球就值回票價。

黃泓瀚(左)與溫立煌不僅入選世大運中華男籃，也在今年SBL首輪獲選。(報系資料照)

李愷諺、黃聰翰兩名台啤球員，也是這支球隊必須依賴的主力，陳冠全、蘇奕晉與范士恩則要幫忙分擔中華隊內線防守壓力，更必須在進攻端有所發揮，今年UBA冠軍健行科大射手簡祐哲，更有機會扮演板凳奇兵的角色。

中華男籃在台北世大運的預賽A組對手將有拉脫維亞、塞爾維亞、匈牙利、墨西哥與南韓，雖避開上屆世大運前3強美國、德國與俄羅斯，卻仍一場比一場難打，不過面對匈牙利與墨西哥，中華隊或許能有贏球機會。

至於賽程安排，中華男籃前4場預賽都在台北小巨蛋進行，時間都在晚上8點，對手分別是20日對拉脫維亞、21日對匈牙利、22日對墨西哥、24日對南韓，最後1場預賽則在25日前往新竹市立體育館面對實力強大的塞爾維亞。

(中時電子報)