周柏雅質疑北市小額採購：已有內定生人莫進
臺北市議員周柏雅11日指出，臺北市去年100萬元以下未達公告金額採購案占總標案件數6成，共7327筆，金額達29億元，而100萬元以上之需要「公告、查核、效益分析的巨額採購」件數不到半數只占4成。這些100萬以下未達公告金額之採購案中，投標家數僅1家的高達6成6，投標家數3家以上的僅7％，長期下來，好像就成了默契的「已有內定，生人莫進」。
周柏雅表示，未達公告金額、小額採購金額之標案竟沒有廠商願意投標，而競爭的家數不多，就會產生長期都由同一廠商得標、或者公務員熟悉的廠商得標、或者僅熟知政府採購內規的廠商投標。明明設計公司成千上萬家、技師、建築師也是動輒3千、5千人，但公不公告、限不限制，就讓投標者變成一、兩家而已。
例如調閱近3年，各機關小額採購前3名，就看到「仕揚科技股份有限公司」年年得到各中小學的電腦、資訊設備採購標案，百萬以下的小額採購累加起來，每年居然可以累積到上千萬、3年上億的標案金額。
(中時)
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