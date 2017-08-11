MLB》達比修連2場飆10K 力壓響尾蛇2連勝
道奇先發投手多到爆棚，讓達比修有多獲1天休息時間，但他似乎不太適應這樣的節奏，前役用99球投7局的他，相隔5天今(11日)先發與強一個檔次的響尾蛇交手，飆出10次三振，卻花106球才艱苦投完5局，不過道奇打線全場攻得8分相挺，終場8比6打蛇成功，達比修斬獲個人2連勝。
達比修此役會耗掉不少球數，主要就是壞球偏多。他前役投99球31顆壞球，今天壞球卻增加到45個；面對22名打者中，13名打者看到的第1球都是壞球。不過很妙的是，達比修控球不佳，但他卻總能把球數搶回來，最後僅有2次保送，另10K中有5K是球數先處於球數落後。
達比修雖狀況不佳，響尾蛇仍很難拿到分數。響尾蛇3下趁達比修保送加暴投，進佔到三壘，隨後靠大衛帕歐塔(David Peralta)敲安得1分；4下先由傑迪馬丁尼茲(J.D. Martinez)陽春炮領頭，隨後又連出現2安，製造一二壘有人機會，但達比修還是技高一籌，沒讓失分擴大。
達比修跌跌撞撞的投完5局，於球隊領先4分情況下退場，總計他投5局挨5安、失2分，另有2保送、10K。響尾蛇雖在比賽後段急起直追，8局結束追到差2分，但依舊沒能撂倒道奇吞敗。道奇連續拿下17個系列賽的勝利，達比修收下本季第8勝。
(中時電子報)
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