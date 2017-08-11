公務員上班都在睡覺看報紙！同事不滿踢爆
台電台東區營運處檢修課的一名張姓職員，上班期間常常都在椅子上睡覺，睡醒後看報紙，對於工作完全置之不理，引發同事間的不滿。台東區營運處表示，該名員工健康狀況不佳，但會約談了解他的情況，並將進行職務調整或請他休長假。
檢修課的職員因為不滿張男的行為，因此側錄下他上班的狀況，從影片中可以看到張男都坐在椅子上，手撐著頭打瞌睡，甚至趴在桌上睡覺，睡醒後就一直看報紙，讓其他人十分不滿，直指張男月領超過7萬，卻什麼事都不做，已經嚴重影響到工作士氣及檢修進度。
台東區營運處業務經理孫修齊表示，張男因為肝病有在服藥，之前工作時甚至因病送醫，讓單位主管也不敢派太勞累的工作給他做，加上他服藥後會嗜睡，昨天臉色不佳，因此才會一直睡覺休息。
他說，今天將會約談張男了解他的狀況，還會到他家中訪查了解經濟狀況，如果經濟狀況允許，希望他能請長假休養，如果真的很需要這份工作，會調動他的職務，找到他能負荷的工作。
他強調，張男的行為確實會嚴重影響工作場所的士氣，因此將會調動職務，他所負責檢修的裝備都會經過測試後才會出廠，並沒有影響到裝備的安全性及妥善率。
(中時)
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