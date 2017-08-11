押毒嫌法辦回程 又逮毒嫌

身障的黃姓嫌犯(中)被警方搜出毒品。(警方提供)

游姓嫌犯(右)持有海洛因，被警盤查到移送法辦。(警方提供)

雲林縣斗南警分局東和派出所日前在古坑鄉東和村某民宅，搜出黃嫌持有安非他命，將黃依毒品罪嫌移送雲林地檢署法辦。返程行經斗六市仁義路某家彩券行前，發現一男子行跡可疑，臉色泛黃，疑似有吸毒情形，經盤查，該游姓嫌犯果然從右側口袋內拿出二包海洛因，讓員警不費吹灰之力手到擒來，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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(中時)