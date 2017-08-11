嗆小英沒一事做對 黃安：不會當總統那我來
長期定居北京的藝人黃安常透過微博分享對家鄉台灣時事的感想，曾發文對蔡英文總統不滿的他，今(11日)再度爆氣，他嗆小英上任以來沒一件事讓人民喊讚，舉例不吹空調省電、扣人民工資、滅香（應是減香）封爐等爛決策，只會給民眾小確幸，使黃安忍不住放話：「不會當總統，那我來。」
黃安稍早發文表示：「都2017年了，還在討論吹不吹空調省電、剋扣人民工資、限制人民出境旅遊、軍事演習整天演練自己逃亡路線、軍校招不到學生、宮廟滅香封爐、篡改歷史教材… …沒有一件事情人民給你點贊，倒是天天上街陳抗！」
黃安更不滿說：「小恩小惠少來，何必活得那麼小確幸！沒有你之前，我們過得挺好的呀。」最後對小英嗆聲說不懂得如何當總統的話，那他來，虧：「朕就算天天睡大覺不理朝綱，后（後）宮亂搞，台灣也不會比現在糟糕。」大陸網友則回：「台灣越亂，我們越開心！」、「安哥，人間已是癲」、「支持安哥競選總統」。
(中時電子報)
關鍵字：黃安
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。