嗆小英沒一事做對 黃安：不會當總統那我來

黃安嗆蔡英文沒一事做好。（圖／中時資料照片）

黃安對小英放話若不會當總統，那他來。（圖／翻攝自黃安微博）

長期定居北京的藝人黃安常透過微博分享對家鄉台灣時事的感想，曾發文對蔡英文總統不滿的他，今(11日)再度爆氣，他嗆小英上任以來沒一件事讓人民喊讚，舉例不吹空調省電、扣人民工資、滅香（應是減香）封爐等爛決策，只會給民眾小確幸，使黃安忍不住放話：「不會當總統，那我來。」

黃安稍早發文表示：「都2017年了，還在討論吹不吹空調省電、剋扣人民工資、限制人民出境旅遊、軍事演習整天演練自己逃亡路線、軍校招不到學生、宮廟滅香封爐、篡改歷史教材… …沒有一件事情人民給你點贊，倒是天天上街陳抗！」

黃安更不滿說：「小恩小惠少來，何必活得那麼小確幸！沒有你之前，我們過得挺好的呀。」最後對小英嗆聲說不懂得如何當總統的話，那他來，虧：「朕就算天天睡大覺不理朝綱，后（後）宮亂搞，台灣也不會比現在糟糕。」大陸網友則回：「台灣越亂，我們越開心！」、「安哥，人間已是癲」、「支持安哥競選總統」。

(中時電子報)