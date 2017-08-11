賣假燕窩坑遊客 泰國芭達雅9餐廳被抄

泰國的確有出產燕窩，但品質參差不齊，若覺得口感有異還可能是假貨。（圖片來自於泰國世界日報，已獲得同意轉載使用）

說到泰國芭達雅（Pattaya）是眾所皆知的度假天堂，每年從世界各地湧進數百萬名的遊客，同時也帶入大把鈔票，讓當地餐飲與住宿業者荷包滿滿。

不過卻傳出當地有不良餐廳，用從國外進口的樹膠經長時間燉煮之後和椰子一起製造成假燕窩坑殺顧客，其中以中國大陸籍的遊客受騙比率最高。

根據本月10日【泰國世界日報】報導，前日（9日）泰國特別案件調查廳（DSI）與多個部門單位聯手，於春武里府芭達雅破獲9家專門銷售假燕窩的餐廳。這些餐廳和黑心領隊勾結，用從國外進口的樹膠和椰子一起製造成假燕窩坑顧客，以每份3000銖的價格賣給遊客，隨後餐廳會退給旅遊團領隊2600銖作為回扣。

特案廳副廳長巴武指出，曾接到不少假燕窩的舉報，特案廳人員與旅遊警方便假扮成顧客潛入這些被舉報的餐廳內，待獲取確鑿的證據後，聯手其他單位進行搜查，最終人贓並獲，其中包括3家中餐廳。

雖然這些用於製造假燕窩的樹膠對人體雖無好處，但也沒有傷害，遊客也很難鑒定真假。初步調查獲悉，這些假燕窩來源於曼谷唐人街。不少旅行社和領隊在高額回扣的誘惑下，昧著良心帶遊客到這些店吃燕窩，與餐廳業主聯手坑遊客的錢，這種行為給全國真燕窩銷售商造成每年逾40億銖損失。

警方已將查獲用於製造假燕窩的原材料送往食品與藥物管理局做進一步化驗，被查獲的餐廳業主將面臨6個月至10年刑期，或5000銖至10萬銖罰款，此外還有可能被指控欺騙消費者。

(中時)