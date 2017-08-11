田徑世錦賽》黑馬奪200公尺金牌 土耳其史上首金
牙買加「閃電」波特、3項世界紀錄保持人，本屆世界錦標賽並沒有報名參賽200公尺，導致該項賽事成為兵家必爭之地，賽前原本看好南非名將范尼凱特，沒想到他卻以21秒106只獲銀牌，來自土耳其的黑馬古利耶夫(Rami Guliyev)則是後來居上以21秒09爆冷奪金，這也是土耳其史上第一面世錦賽金牌，千里達選手理查茲則以21秒107得銅。
古利耶夫原籍亞塞拜然，曾在2007年歐洲青年奧運、2009歐洲青年錦標賽與2009年世大運摘下200公尺金牌，2011年轉籍土耳其，根據國際田總(IAAF)規定，古利耶夫3年內不得參加任何比賽，直到2014年4月才解禁，2015重返世大運，但他只分別在100公尺與200公尺得到銅牌。
古利耶夫在倫敦舉行的世錦賽200公尺決賽第5跑道，奪冠熱門范尼凱特在第2跑道，千里達選手理查茲在第7跑道，鳴槍後至轉進直線跑道，范尼凱特取得些微領先優勢，但就在終點前30公尺左右古利耶夫與理查茲追趕上來，最終古利耶夫逆轉摘冠，成為土耳其田徑史上的第一面金牌得主，賽後同時披著土耳其與亞塞拜然的國旗，顯示不忘本。
現年27歲的古利耶夫，過去曾兩度參加世大運，也都獲得獎牌，如今尚未超過28歲參賽年限的他，或許有機會來台參加台北世大運，到時候國內民眾有機會看到這位世錦賽最大黑馬的身影。
(中時電子報)
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