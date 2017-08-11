這次不用封山了！日籍慣竊偷遍西門町被逮

型男打扮的日人山內翔太，在西門町行竊遭警逮捕。（陳鴻偉翻攝）

山內先在漢中街服飾店偷取1雙鞋子。（陳鴻偉雡攝）

山內在武昌街服飾店假裝試圖，趁機偷牛仔褲。（陳鴻偉翻攝）

警方這次不用封山就逮捕外籍竊賊，取回贓物。（陳鴻偉翻攝）

30歲日本籍男子山內翔太，日前以觀光名義來台，一身潮男打扮穿梭在西門町各大服飾店，卻趁店員不注意時行竊，昨(10日)晚他先在漢中街roots偷鞋，後來又前往另家服飾店偷褲子，最後失風被民眾和員警合力圍捕，警方這次不用大動作封山，就當場抓到日本小偷。

萬華警方指出，山內是和歌山縣人，總計來台8次，光是今年就已來過3次，他表示因為在台灣有女朋友，所以常會過來。

警方調查，昨晚6時他先在漢口街的潮牌Roots，趁店員和其他顧客談話時，偷走1雙鞋子，接著又前往武昌街「地藏小王」，假裝試穿並趁店員分心時，接著轉身走出店外。

店員隨即發現，追出店外大喊「小偷！」，山內則是拔腿狂奔，雙方追逐200多公尺，山內原本還想跑進捷運站，最後在熱心民眾和趕來警方合力圍捕下，將這名竊賊循線逮捕。

山內在警局時還試圖落跑，以上廁所為由，想要慢慢走向大門，但及時被警方發現，最後將他戴上手銬、腳鐐，警告他「老實一點！」全案偵訊後依竊盜罪送辦，另深入追查他是否涉及其他竊案。

(中時)