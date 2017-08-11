因應颱風季中市府稽查沙鹿陸橋改建工程

因應颱風季到來，台中市府建設局等單位稽查沙鹿陸橋改建工程！（陳世宗翻攝）

沙鹿陸橋位於沙鹿區台灣大道七段與中山路交叉口，為沙鹿區及梧棲區市民往返市中心的重要橋樑，目前由公路總局第二區養護工程處辦理橋梁改建工程。建設局長黃玉霖特會同相關單位，前往現地實施颱風季節工地安全聯合勘查；對於開工迄今「零工安」的紀錄，他予以肯定。

沙鹿陸橋改建工程，由公路總局第二區養護工程處卓蘭工務所負責監造，於104年4月開工，預計明年4月完工；目前已完成中央高架主線工程並開放通車，現正進行橋梁兩側匝道施工。市府建設局為確保施工過程的通行安全及維護環境，104至106年春節前已邀集相關單位進行4次安全督導聯合會勘。

為維護颱風季節工程安全，黃玉霖昨日邀集市府交通局、警察局清水分局、梧棲區公所、清水區公所等單位，共同勘查沙鹿陸橋改建工程，聆聽交通部公路總局第二區養護工程處簡報說明。

黃玉霖說，聯合勘查重點為落實颱風汛期施工安全維護工作，包括工地抽水機能量、施工機具使用安全、颱風豪雨防洪設施整備等；以及加強工地安全措施，如夜間警示照明、牢固施工圍籬，管制工地人員進出等。

另外，對於第二區養護工程處規劃將橋下空間營造得像公園般綠意盎然、管制用水再循環、加強維護當地生態環境等作為，他也認為值得市府其他工程參採。

(中時)