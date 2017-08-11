粒粒皆辛苦！金山友善稻作開始收割

金山友善稻作開始收割。（葉書宏翻攝）

金山友善稻作開始收割。（葉書宏翻攝）

金山友善稻作開始收割。（葉書宏翻攝）

新北市政府農業局於金山地區推廣友善田園耕作已見成效，除原先3.2公頃的友善稻作，今年友善稻作更一口氣增加10公頃，目前金山地區友善稻作面積已經達到13公頃，稻作於7月24日已開始收割，預計8月中旬全數收割完成，預計可收成65公噸。

農業局長李玟表示說，隨著世界各地對於有機、友善耕作推廣逐漸盛行，新北市農業局為因應世界農業潮流的改變，今年更進一步與慈心基金會合作，導入多方參與式查證系統（Participatory Guarantee System, PGS），推動新北市成為全國第一個符合國際潮流的友善田園區域，同時鼓勵大家一同加入友善田園行列。

農業局表示，今年金山地區的友善稻米得來不易，6月2日的那場大雨，水淹金山所有農作物，當水退了，部分稻田卻發生了白葉枯病，農民為這情形相當緊張，擔心白米收成會減少，當農民還再為得了白葉枯病的稻子煩惱時，緊接而來竟是「尼莎」和「海棠」雙颱夾擊、狂掃全台。

然而在颱風無情的摧殘下，部分稻田裡的稻作倒伏了，農民不願付出之心血全部付之一簣，立即規劃搶救稻米方案，此時地方人士也積極協助農民收割、轉運、乾燥等流程，友善稻米就在大家共同努力下完成了收割，金山地區友善稻米可說粒粒皆辛苦，農民給了社會大眾最純淨的稻米，希冀民眾多多支持金山地區友善稻米。

(中時)