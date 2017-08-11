笨賊自動上門 宜蘭警界俠侶意外破毒品案

礁溪警分局偵查隊警員蕭維萱（中）因為要幫值勤男友高睿佐（右）買晚餐，結果兩人因此意外破獲1起毒品案。（礁溪警分局提供）

車上載著毒品的王姓毒販，竟大辣辣地將車子違停在警察局前面，只為了買雞排解饞，結果被走出警局要幫值勤男友買晚餐的蕭姓女警看見，並通知高姓男友前往取締，王嫌因此被警方逮捕，警方也當場查獲安非他命、大麻及俗稱「神仙水」等多種毒品。

宜蘭縣警察局礁溪警分局偵查隊警員蕭維萱，昨（10）日晚間幫還在值勤的男友高睿佐購買晚餐時，看見有違停車輛，便通知男友前來取締。

沒想到這輛違停汽車的王姓駕駛本身是1名毒販，車上也還載著毒品，王嫌見警員高睿佐走近，趕緊將毒品丟到車外意圖脫身，但卻被女警蕭維萱全程目睹，並告知男友。

王嫌知道事跡曝露，當場想棄車逃逸，蕭、高這對警界情侶檔立即出手攔阻，正當雙方拉扯之際，宜蘭縣警局刑警大隊偵查佐胡勝夫正巧要到礁溪警分局處理公務，見狀後立即出手協助將王嫌制伏。

警方當場檢視王嫌丟棄的紙盒，發現裡面裝有2級毒品安非他命7小包，以及5瓶俗稱「神仙水」的新興毒品、另有2包不明膠囊，遂當場依法逮捕並帶回分局偵辦；王嫌自知法網難逃，並求日後能獲得減刑，又主動帶同警方前往租屋處搜索，警方另起出安非他命11包(重238餘公克)、大麻2包(12餘公克)、神仙水17瓶、以及大量不明藥物、吸食器、分裝袋、封口機、真空包裝機、電子磅秤、大麻磨碎器等分裝工具。

礁溪警分局分局長陳宇桓表示，此次能查緝毒品分裝場，始於單純的取締違規停車，雖然取締交通違規並非偵查隊權責範圍，但蕭姓女員發現重大違規，主動通知正在服勤的男友前往取締，處理時兩人又各自發揮所長，以及絕佳的情侶默契，這才順利將王嫌逮捕，而宜蘭縣警局長詹永茂得知此事後，也立即指示分局發獎金，讓這對抓毒有功的情侶，去補吃1頓情人餐。

(中時)