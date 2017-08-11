300萬古董傢俱遭竊 警逮幕後黑幫份子

王姓主嫌指使廖姓貨車駕駛，今年6月初，行竊北投一間仿古傢俱的倉庫，得手104件總價300萬。（北投警分局提供）

台北市北投區一間古董傢俱倉庫遭竊，陳姓古董發現時，已經損失104件，總價值300多萬，轄區派出所偵辦時，廖姓男子主動投案，自稱是駕駛貨車的司機，受人之託載運、銷售傢俱，否認下手行竊。警方抽絲剝繭，找到幕後主使者是1名黃姓幫派成員，為了買毒將歪腦筋動到仿古傢俱，警訊後依竊盜罪、毒品危害防制條例移送法辦。

警方表示，48歲黃姓幫派成員平日以販賣毒品維生，為了籌措購買毒品的金錢，鎖定北投區一間仿古傢俱的倉庫，因老闆不常過去倉庫盤點，以為偷竊後可神不知、鬼不覺得變賣，遂指使廖姓男子開貨車到倉庫，每天搬3、5件，自今年6月初，連續搬運上百件桌子、椅子和櫃子等物品。

6月15日，陳姓被害人發現傢俱不翼而飛，到派出所報案損失300萬，警方比對監視器畫面，發現貨車駕駛涉有重嫌。

廖姓貨車駕駛隔天主動到派出所投案，辯稱不是竊賊，但警方發現，廖男說法前後矛盾，明明自己幫忙搬傢俱下貨車，卻不知道貨物來源，且監視器畫面還遭人噴漆，認定是有計畫的犯案。

廖姓駕駛後來供出將傢俱送到北市大安區、中正區等地販賣，4間收贓的傢俱行辯稱不知情，但根據警方連日的查訪和埋伏，在新北市永和區逮捕幕後主嫌，並從黃嫌身上起出安非他命，將黃、廖2人以及收贓的店家移送法辦。

(中時)