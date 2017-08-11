中市加速公墓綠美化 今年再遷葬5公墓

大里第三公墓瑞城墓區進行綠美化，不但改善地方景觀，也提供市民休閒空間！（陳世宗翻攝）

「公墓也可變公園！」台中市烏日區第八公墓、豐原第六公墓、外埔第一公墓、神岡第四公墓及部分大雅第七公墓共5處公墓，陸續完成查估，將於今年9月辦理遷葬及綠美化工程。民政局長周永鴻說，透過公墓公園化策略，未來將持續規劃禁葬及遷葬，讓更多老舊墓地活化利用。

周永鴻表示，為打造殯葬新文化，透過公墓公園化策略活化老舊墓地並加以綠美化，以提升台中市居住環境，目前全市現有177座公墓；其中70座已經禁葬，希望在3年內達成超過半數公墓禁葬的目標。

周永鴻指出，烏日區第八公墓、豐原第六公墓、外埔第一公墓、神岡第四公墓及部分大雅第七公墓共5處公墓，已完成查估，將於今年9月展開遷葬作業，待遷葬完成，再由市府建設局執行綠美化工程，規劃休閒運動公園或其他公共建設等，以回應地方居民的期待。

生命禮儀管理處表示，未來會持續進行其他墓區的查估作業並辦理遷葬，對於尚未遷葬的公墓將加強管理，並依民意需求規劃禁葬及遷葬，讓土地得以活化運用。

(中時)