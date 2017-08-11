半夜海邊試射改造槍 警破獲地下兵工廠

陳嫌改好槍後會至大園海邊試射。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣1把改造手槍、3發子彈和大批改造工具。（陳鴻偉翻攝）

32歲綽號「澄哥」的陳姓男子，在桃園大園租屋打造兵工廠，暗中從事改槍工作，完成後就趁深夜無人時段，拿至附近海邊試射，北市刑大經循線追查，昨(10日)逮捕陳嫌，起獲1把仿金牛座改造手槍及3發子彈，另有大批的改槍工具。

市刑大偵八隊隊長詹木順指出，警方獲報在桃園有一綽號「澄哥」的男子，暗中從事改造槍械工作，陳還常將成品帶著身上，在友人面前把玩、炫耀，經調查後鎖定男子身份和住處，見時機成熟前往逮人。

陳嫌警訊時，強調自己只是好玩，改好的槍雖然有試射，但絕對沒有對外販售，「我真的是做興趣的！」，警訊後依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

(中時)