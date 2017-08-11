釋善意髮夾彎 林伯豐：若電力不夠 蔡總統首回應「核電是選項」

工商協進會理事長林伯豐。（報系資料照 陳政錄攝）

工商協進會今上午由理事長林伯豐率領20位理監事，赴總統府見蔡英文總統。據蘋果即時報導，會後林伯豐轉述，他向總統建議核電若檢修安全無虞，應恢復運轉、加入供電，蔡總統回應「萬不得已時、核一、核二是選項」，但「核四想都別想」。

工商協進會向蔡總統提出的8項建言包括：修訂產創條例，以租稅優惠或政策鼓勵方式，鼓勵企業對於大數據、人工智慧等新科技，加速創新；能源政策應在核電安全無虞時，加入運轉以確保供電穩定；一例一休應儘速修法，且勞基法未修訂前，不應調整基本工資等。

(集團連線報導)