6.6強震侵襲菲呂宋島海域 馬尼拉金融區震撼

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菲律賓呂宋島海域周五遭6.6強震侵襲，首都馬尼拉民眾感到強烈搖晃。（圖/谷歌地圖）

據美國地質勘探局地震資訊網消息，菲律賓呂宋島附近海域11日發生規模6.6的強震。

而稍早中國地震台網測定：8月11日13時28分在南海海域附近（北緯14.38度，東經120.68度）發生6.5級左右地震，最終結果以正式速報為准。

據金融網Forexlive報導，由於地震強烈，馬尼拉市中心的金融區都感到強烈搖晃。

不過，據法新社報導，菲律賓地震學家說，這次地震規模為6.2，侵襲了菲律賓首都馬尼拉南部地區，導致市區建築搖晃。

(中時電子報)