遊覽車阿里山釀1死3傷車禍 2男駕駛判刑
遊覽車司機呂金賜2年前載陸客團前往阿里山，他前一晚喝酒，隔天開車上山途經台18線阿里山公路39.4公里路段，撞上對向張慶和開的小貨車及後面吳永聖開的自小客車，造成張男傷重不治，張妻及吳男夫妻共3人受傷，吳男也於前一晚有喝高梁酒，法官依業務過失死、過失傷害、酒駕等罪判呂男1年1徒刑，吳男2月、得易科罰金。全案可上訴。
判決書指出，呂男於2015年2月10日晚上喝2瓶啤酒，隔天11日上午開遊覽車載陸客團前往阿里山，張慶和開小貨車載妻子，吳永聖於11日晚上在阿里山上樂野村朋友住處喝高梁酒後，隔天開自小客車載妻子跟在張男後面下山，結果在阿里山公路39.4公里路段，遊覽車開到對向車道撞上張及吳的車子，造成1死3傷。
吳男酒測值0.17毫克，吳男酒測值0.35毫克，呂男被依業務過失致死、業務過失傷害等罪判1年1月，吳男被依酒駕判2月徒刑，如易科罰金以1000元折算一日，約6萬元。
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(中時)
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