助失智老人 強力募二手物資義賣

雲林縣虎尾驛與岸棧咖啡與若瑟醫院9/16將舉辦愛心義賣，所得悉數助失智老人照護，即日起強力募集二手物資。

虎尾驛經營團隊主持人吳麗春指出，若瑟醫院配合長照2.0，將在大埤、古坑與崙背等鄉鎮天主堂設B級長照機構，也要深入巷弄設C級長照站，守護長者晚年健康，盼大眾一起投入集結資源，為長者創造有尊嚴及品質的晚年生活。

(中時)