台灣小吃拍出人情味 短片《孤味》入圍學生奧斯卡

導演許承傑執導短片《孤味》，入圍本屆學生奧斯卡。(圖／許承傑提供)

用台南道地美食「蝦捲」為引子，描繪出濃厚人情味的電影短片《孤味》，在1573部作品中脫穎而出，入圍本屆學生奧斯卡，也是唯一華人作品入選，導演許承傑得知後，也開心謝謝所有支持與幫助他的朋友們。

美國影藝學院近日公布入選學生奧斯卡的名單，《孤味》和其他6部作品，一起入選劇情類短片決賽，也是此類別唯一的華人作品，導演許承傑得知喜訊後，也謝謝這段期間所有的工作人員與演員，還有一直支持這部短片的朋友，就像他殺青那天說的：「阿嬤，不會給你漏氣喔」。

《孤味》由實力派演員陳淑芳、方文琳及新生代女星王真琳主演，並由三次提名金馬獎最佳配樂的王希文操刀主題曲，以「蝦捲」帶出三位主角間的濃厚的情感，而導演當初會有這個想法，就是源自他和阿嬤的親身經歷，阿嬤在他研究所畢業前過世，他把對她的回憶製作成短片，以此紀念阿嬤。

學生奧斯卡將在9月中公佈，獲獎的前三名，可以獲得入選明年奧斯卡短片的競賽資格。

(中時電子報)