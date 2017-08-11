高雄三多商圈駁火 兩嫌大寮落網

高雄三多商圈駁火兩嫌大寮落網，現場起獲槍彈。(曹明正翻攝)

高雄三多商圈駁火兩嫌大寮落網，現場起獲槍彈。(曹明正翻攝)

昨晚間高雄85大樓警匪駁火，在逃的黃姓、金姓兩嫌今(11日)下午近2時已於大寮前庄路落網，現場起獲槍彈，高巿警刑大現場搜索後，將把兩嫌移送前鎮警分局偵辦。

(中時)