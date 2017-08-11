兒童城市吸睛 花蓮市長率團參訪
打造兒童城市，新竹市長林智堅積極推動各項以人為本的公共建設，日前吸引花蓮市長魏嘉賢率團前來參訪，要將竹市成功經驗帶回東部，魏嘉賢打趣說「女兒到新竹市玩，可能都不想回家了！」
國民黨籍花蓮市長魏嘉賢年僅39歲，被當地政壇視為明日之星，竹市首次有藍營民選首長造訪，強調打造公共建設不分藍綠，能讓市民有感才最重要，花蓮市雖位處東部，但對兒童權益的重視絲毫不減。
魏嘉賢一行人9日分別前往新竹市中央公園、護城河親水公園、新竹綠園道、青青草原等地參訪，竹市府改善老舊公園長年陰暗、潮濕，形成治安死角，以人本、「水與綠」概念結合城市美學，並強化樹木梳理、綠美化植哉，打開整體空間，讓親子更親近公園綠地。
魏嘉賢對竹市各項建設留下深刻印象，如中央公園的「碗狀盪鞦韆」、「地景式溜滑梯」，及新竹綠園道「微笑溜滑梯」、青青草原「北台灣最長磨石子溜滑梯」等，魏嘉賢更率同行公所同仁「試溜」，頻頻喊讚。
魏嘉賢表示，花蓮市未來也將於花崗山建設兒童公園，因此特地來新竹市取經，其中更著重於公園改善及親子設施引入，不僅將周圍花台、障礙移除，讓民眾方便進入，更提供友善、安全的非罐頭遊具，每座公園、綠地都有不同特色。
城銷處長顏章聖全程陪同魏嘉賢參觀，指參訪團對新竹綠園道最為讚賞，除了一眼望去寬闊高大的樹木陪襯，還有便利的無障礙設施坡道、友善安全遊具等，適合各年齡層的市民休憩，另魏嘉賢也對於竹市府延請「樹醫師」、「樹藝師」維護樹木植栽的用心表示肯定，會將這份經驗帶回花蓮市參考。
(中時)
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