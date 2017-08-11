奶茶妹妹升格千億人母 難得解放穿深V竟被虧翻！

「千億人母」章澤天難得小露性感開深V，卻被狠虧平胸沒乳撐不起美麗的服裝。(取材自章澤天IG)

當年因一張學生青澀照爆紅、被暱稱為「奶茶妹妹」的章澤天，2013年嫁給大自己19歲的大陸「京東集團」CEO劉強東，引發外界議論，然夫妻倆婚後卻盡顯甜蜜，去年3月章澤天還給身價千億的富尪添了一女，從「千億少婦」升格「千億人母」，而她婚後仍不時在社群網站上分享生活點滴，看起來嫁入豪門的生活悠閒寫意，讓人無不羨慕。

「奶茶妹妹」章澤天婚後不改清甜風格，常在社群網站分享生活照的她，除了穿搭品牌升級外，風格倒是相當典雅端莊，而今天她在IG貼出素顏用餐照，難得突破了尺度，穿了細肩帶深V小禮服，露出滑嫩美肩與鎖骨，手撥著旁分中長髮對著鏡頭燦笑，頗具時下流行的小清新空靈氣質，也有不少網友稱讚劉強東，老公視角拍得不錯，但章澤天小露性感的部分，竟然被虧爆了。

為人妻、人母的「奶茶妹妹」章澤天，婚後難得解放尺度，大開深V展現性感風情，然有不少網友覺得氣氛夠了但美中不足，直呼她氣質雖空靈，然清瘦的她胸前沒幾兩肉，撐不起這服裝的設計，狠虧她「平胸穿這類的不太好看」、「好看是好看，但是，平胸穿不出這衣服的美感啊！」，竟然還有人看到生氣，大呼「沒胸還敢穿這種衣服」，評價意外地不太好。

(中時電子報)