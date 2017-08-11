帥氣「藍」朋友！賀軍翔升格人父不忘七夕送禮
藝人賀軍翔今年升格人父，成熟魅力更上一層樓。許久未出席精品活動的他，8/9受到浪琴表（Longines）邀請，擔任品牌進駐忠孝SOGO專櫃的嘉賓，以一身藍西裝搭配全新巨擘系列午夜藍腕錶，在七夕前夕變身帥氣有型的「藍朋友」。
賀軍翔出道14年，人生的旅程就好比腕錶刻度上的每一個階段，他有感而發表示：「人要專注於當下的每一刻，才能不斷成就自我、甚至超越昨天的自己。當每一個階段目標都順利完成後，最後也就成就了一個完美的圓。」將每一個精彩時刻累積成長長久久，對賀軍翔來說意義重大。
父親節剛過，賀軍翔透露：「本來要跟家人一起度過，但最後還是在工作。」雖然感到可惜，不過七夕情人節即將到來，他不忘分享自己的送禮哲學：「我覺得具有代表性及乘載回憶的禮物，更能傳遞心中的情感，像腕錶就是個很好的例子，不僅是傳承的信物，還能夠將記憶的溫度延續下去。」在現今社群軟體盛行的風氣下，賀軍翔強調：「手機總會在特殊紀念日時發出通知，但比起照片或是影像，其實我更喜歡實體且具有紀念價值的東西，看到就能馬上回憶起當下的喜怒哀樂」。
浪琴表今年推出巨擘系列時尚新色—午夜藍及曜石灰腕錶，經典時尚色系搭載極富現代感的太陽放射飾紋面盤，而非此系列貫用的麥穗紋面盤，可以說是大膽為腕錶注入年輕活力。
為慶祝浪琴表SOGO忠孝專櫃盛大開幕，浪琴表全球第一座夏日藍調快閃吧登台！只要8/12、8/13兩天前往櫃上試戴錶款，即有機會得到沁涼氣泡飲及精美日誌本。
(中時電子報)
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