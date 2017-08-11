和王菲遊日本？謝霆鋒臭臉回3字有智慧
謝霆鋒2011年與張柏芝宣布5年婚姻告終，所生二子交由張柏芝撫養，近日謝霆鋒被網友拍到與女友王菲同遊日本，張柏芝則請兩個兒子與菲傭錄影片表示「衷心祝福他們」，傳此舉使謝霆鋒十分不爽，近日謝霆鋒獨自現身機場，問是否有跟王菲去日本？謝霆鋒擺出久違的臭臉，僅表示：「不說了」，讓網友評鑑十分有智慧。
謝霆鋒年少時與媒體關係總是劍拔弩張，近年來他當爸又找到下廚愛好後，才較善於應對媒體，據《新浪看點》報導，謝霆鋒近日在機場被記者直接提問「是否跟王菲遊日本？」謝霆鋒只回：「不說了」，應是經過多項考量，一來因兩人照片早曝光，若公然說「沒有」，便會被指說謊，二來若說「對」，也會遭網友痛罵偏心忘了幫兒子慶生。
在怎麼回答都不對的狀況下，謝霆鋒選擇不直接回應、拒答，便省去上述兩種被罵的可能，可說是相當睿智，也相當符合謝霆鋒總是低調處理私事的風格。
(中時電子報)
關鍵字：謝霆鋒
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