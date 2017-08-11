政院澄清：秘書長陳美伶未代行政委職務

針對有媒體報導，行政院秘書長陳美伶遭爆代行政委職務，行政院發言人徐國勇今（11）日受訪澄清，陳美伶是接受行政院長林全指示「協商」業務，並沒有所謂代行政務委職務。

徐國勇表示，院長指示秘書長協商業務，秘書長接受院長的命令，這很正常。

(中時)