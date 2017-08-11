梧棲漁港占用地將遭拆 業者斥航港局涉詐欺
梧棲漁港土地遭宏興公司占用多年，航港局與地院11日強制執行現勘作業，業者翁天保聚眾抗議不滿表示，5月雙方甫達行政和解，如今卻要強拆候船室，痛斥該局涉嫌詐欺；航港局指出，已依「強制執行法」規定暫緩執行2次，無法一拖再拖。
航港局副主任賴慧玲指出，宏興公司於1998年間租用梧棲漁港土地，以經營娛樂漁業漁船業務，承租期間屢次欠繳租金而遭提告；2009年租約到期後，更拒絕搬遷及支付土地使用費用，並繼續違法占用該地經營餐飲生意至今，包含不利所得等，欠款已達400多萬元。
翁天保表示，考量每年有5萬人次的遊客候船活動需求，雙方5月已達成行政和解，在漁業署完成公共設施前，業者可繼續經營使用，如今一切都尚未動工，該局蓄意拆除候船室，罔顧乘船旅客權益，執意扼殺斷絕中台灣賞白海豚觀光船業者生路。
賴慧玲指出，為還給民眾悠遊漁港的權益，遂對宏興提出返還土地訴訟，至2004年底台中地院判決確定並移送強制執行，並依「強制執行法」規定暫緩執行2次，以利自行搬遷，惟宏興仍拒絕遷移營業處所。
翁天保不滿地說，行政和解後也簽下切結書，於漁業署梧棲漁港相關設施，包括木棧平台、風雨走廊等完工後，自行拆除地上建物，將該土地清空後，返還土地與權管機關，並繳清積欠款項且無異議，同時也放棄法律訴訟權利，他痛斥航港局強拆涉詐欺。
今天上午10時許，台中地院民事執行處已完成現勘，地政人員接續現埸鑑界，確認基準點，港警總隊動員警力27名維護安全，陳情抗議過程平和，圓滿結束。
(中時)
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