發起床氣怒罵員警 醉男遭判拘30日

新竹劉姓男子去年耶誕節與朋友飲酒狂歡，結束後搭計程車回家，因不勝酒力，醉倒在車上不醒人事，但司機不知道他的確切下車位置，多次試圖叫醒他都無用。

小黃運將無計可施，只好將車開到竹北分局竹北派出所，將劉男交給警方處置，員警見劉睡死，試圖叫醒他，不料劉竟動「起床氣」，對員警破口大罵三字經，警方當場依現行犯將他逮捕。

新竹地院法官審理時，劉坦承酒後失控，也與警方達成和解，法官依侮辱公務人員罪判拘役30日，緩刑2年，期間提供勞動服務60小時。

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(中時)