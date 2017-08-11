涂醒哲趕場 警覺大熱天恐要命

嘉義市長涂醒哲呼籲民眾大熱天要多喝水補充水分。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲近來趕場為喪家點主，作為醫生的敏感度，警覺到壯年人猝死是否與天氣太熱有關？今天教導民眾「多喝水」、「哪邊涼快哪邊去」等2大原則，避免中暑、熱衰竭等高溫造成的熱傷害。

涂醒哲表示，最近他連續到後驛里一帶為喪家點主，向里長探詢後察覺天氣太熱，恐給民眾帶來熱傷害，嚴重的話甚至可能致死，他身為醫生的專業，必須要提醒市民避免熱傷害。

涂醒哲表示，天熱會讓人大量流汗，造成水分、鹽分過度排出，導致頭暈、頭痛、低血壓、視力糢糊，水分不夠易讓血液變濃稠，可能會出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時甚至發生急性心肌梗塞或腦中風，脫水現象也會引發心律不整或心臟衰竭，熱衰竭嚴重者體溫高於40度，可能中暑致死。

涂醒哲表示，孩童易中暑、熱衰竭，年輕人則多是心臟疾病，高血壓、高血糖、高血脂的三高患者都是高危險群，若有中暑症狀要到陰涼處仰臥休息，用溼毛巾或海綿拭擦身體、搧風散熱，儘速送醫。

(中時)