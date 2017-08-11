涂醒哲趕場 警覺大熱天恐要命
嘉義市長涂醒哲近來趕場為喪家點主，作為醫生的敏感度，警覺到壯年人猝死是否與天氣太熱有關？今天教導民眾「多喝水」、「哪邊涼快哪邊去」等2大原則，避免中暑、熱衰竭等高溫造成的熱傷害。
涂醒哲表示，最近他連續到後驛里一帶為喪家點主，向里長探詢後察覺天氣太熱，恐給民眾帶來熱傷害，嚴重的話甚至可能致死，他身為醫生的專業，必須要提醒市民避免熱傷害。
涂醒哲表示，天熱會讓人大量流汗，造成水分、鹽分過度排出，導致頭暈、頭痛、低血壓、視力糢糊，水分不夠易讓血液變濃稠，可能會出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時甚至發生急性心肌梗塞或腦中風，脫水現象也會引發心律不整或心臟衰竭，熱衰竭嚴重者體溫高於40度，可能中暑致死。
涂醒哲表示，孩童易中暑、熱衰竭，年輕人則多是心臟疾病，高血壓、高血糖、高血脂的三高患者都是高危險群，若有中暑症狀要到陰涼處仰臥休息，用溼毛巾或海綿拭擦身體、搧風散熱，儘速送醫。
(中時)
關鍵字：涂醒哲
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。