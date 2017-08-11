陳子璇校花女戀愛了？「男友視角」照閃爆

陳子璇女兒陳思妤，在IG發佈牽手照疑放閃?(圖/陳思妤IG)

補教名師陳子璇的女兒陳思妤，遺傳自媽媽的優良基因，讓她自小就有過人的美貌，可說是許多人心目中的女神，不過昨天卻在Instagram曬出牽手照，讓網友震驚直呼「是男友視角嗎」？

陳思妤常在網路上分享生活點滴，讓她擁有居高不下的人氣，不過昨天在IG曬出一張照片，讓網友們集體崩潰了，照片中她紮著馬尾，全身都是黑色系的裝扮，站在欄杆旁遙望在海邊玩水的遊客，不過她的右手卻往後伸握住另一個人，並寫道「我也來一張牽手照」，還附上哭笑不得的表情符號，讓網友好奇陳思妤戀愛中，並藉著牽手照公開戀情?看來真相得等本人回應才可得知了。

(中時電子報)