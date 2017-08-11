打臉林伯豐？府否認蔡英文說過「核電是選項」

有媒體報導，工商協進會理事長林伯豐11日上午於總統府見蔡英文總統後，轉述蔡總統在回應有關核電談話時，回應「電若不夠時，核電是選項之一」。總統府發言人黃重諺表示，林理事長的這項轉述並不正確，總統在回應與會代表有關問題時，並沒有說過這樣的話。

黃重諺表示，今日工商界與會代表在席間提出是否重啟核一1號、核二2號機組的問題，經濟部長李世光當場回應表示，近期電力供應吃緊，並非電力不足，而是天災造成電力輸送設施損壞的短期狀況，目前政府也正全力進行包括輸配電網韌性強化等相關措施，確保供電安全。有關核一、核二機組重啟與否，政府的立場很清楚，就是「在窮盡一切方法仍無法穩定供電」、「安全無虞」以及「社會共識」等三大前提下才會進行評估。

總統則接著表示，這個議題（核一一號機、核二二號機啟動問題）經濟部長已經把政府的立場說得很清楚（三大前提），這是最後手段。席間，總統並沒有所謂「電若不夠，核電是選項之一」的談話。

黃重諺表示，總統今天上午接見前來訪問的工商協進會幹部，聽取代表們對於產經發展的各項建言。關於能源政策，總統在會見一開始便致詞強調，政府會用所有的方法，確保供電穩定，「但是核四不會是台灣的選項，現在不是，未來也不是。」

黃重諺說，「2025年所有核電機組要如期退役，已經成為電業法的條文，台灣好不容易才走到這一步，不容許因為一個意外，就放棄非核家園的目標。」總統在會中更強調，「解決問題必須對症下藥。這陣子電力供應吃緊的主因，並不是電不夠，而是颱風造成輸電系統受損，讓電送不出來，跟非核家園的政策沒有關係。」，「經過這次事件，我們也會更堅定推動綠能，改善目前脆弱又集中的電力結構，朝向分散以及智慧電網的方向來建設。」

(中時)