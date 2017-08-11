田徑世錦賽》男子標槍鄭兆村資格賽止步
帶著滿懷信心遠征英國倫敦的台灣男子標槍好手鄭兆村，9日在世界田徑錦標賽資格賽僅擲出77.87公尺，距離跨過決賽門檻83公尺還有一段距離，最終只能飲恨止步。台灣這次派出兩位選手參加世錦賽，女子馬拉松選手謝千鶴因為身體出現狀況未能跑完全程，鄭兆村沒有發揮最佳實力而遭到淘汰，至此中華隊的世錦賽之旅全部結束。
今年兩度改寫全國紀錄，並且在4月的亞洲大獎賽嘉興站擲出86.92公尺的絕佳成績，這個成績當時名列全球第二，亞洲第一，可惜接下來的大運會受傷缺陣，7月印度亞錦賽也狀況不佳，本想藉著參加這次世錦賽與全球頂尖好手同場較勁機會開拓視野，沒想到仍舊無法找回手感，只能黯然收場。
鄭兆村此次第一次試擲76.58公尺，第二次試擲失敗，第三次77.87公尺，與三個半月前的巔峰時刻有不少落差，台北世大運開幕在即，希望他能盡快回到國內調整狀態。
德國選手維特第一次就擲出91.20公尺，高居所有參賽者第一，輕鬆取得決賽門票。若以鄭兆村的最佳86.92公尺實力，這次資格賽可名列第二，更有機會拿到獎牌，實為可惜。
(中時電子報)
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