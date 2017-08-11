大爆冷門 納達爾竟不敵18歲小將

「蠻牛」納達爾落敗，下周重返世界第1的美夢落空。(美聯社)

加拿大18歲新星沙普瓦諾夫，成為打進大師賽8強最年輕的球員。(美聯社)

世界第2、西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，今在羅傑斯盃，以6比3、4比6、6(4)比7，不敵世界第143、18歲沙普瓦諾夫(Denis Shapovalov)。納達爾無緣8強，下周重返世界第1的美夢落空，莫瑞(Andy Murray)暫時保住球王寶座。另台灣好手莊佳容和捷克搭檔，在女雙賽事止步16強。

加拿大新星沙普瓦諾夫，去年拿下溫網少年組男單冠軍，他在羅傑斯盃次輪，以直落二打敗世界第31的前美網冠軍迪波卓(Juan Martin del Potro)，今天再扳倒蠻牛，可說贏得毫無僥倖，並成為打進大師賽男單8強最年輕的球員。

(中時電子報)