造什麼鬼!趙少康酸國艦國造：跟美買就好 至少可用

鄭麗文和趙少康討論國防自主話題。（影／《少康戰情室》YouTube）

國艦國造究竟真有可能，抑或只是場夢？此為我向美國所採購派里級巡防艦－逢甲軍艦。（資料照／軍聞社提供）

高雄地檢署偵辦慶富造船獵雷艦涉詐貸22.5億疑雲，讓蔡英文出任總統後力推的「國防自主」蒙上陰影。對此，資深媒體人趙少康批評蔡政府好大喜功，他認為船艦、飛機都應該跟美國買就好，至少買回來還可以用，言談間酸味十足。

「它哪裡弄得出來？可能是去大陸亂買回來！」政論節目《少康戰情室》昨（10）日在討論慶富詐貸案時，前行政院發言人鄭麗文分析，該公司起初可能是欺騙民進黨或政府，表示台灣一定有辦法可以製造軍艦。

鄭麗文好奇，製造軍艦的相關事物，到底有幾成是台灣自行研發，又難道真能像政治人物說的那麼美好，可以同時顧到國防自主、科技、技術、人才，還能帶動台灣產業升級與產業鏈，「通通都兼顧了，天底下有這麼好的事情？」

趙少康則表示，台灣市場這麼小，根本造不了多少船艦和飛機，「造個什麼鬼啊，又浪費然後品質又差。」直言國防自主政策根本就是政府好大喜功。他建議船艦和飛機直接向美國買即可，雖然可能會牽扯到回扣弊端，但至少買回來的東西是可以用的。

(中時電子報)