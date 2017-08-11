林佳龍矽谷取經，打造台中成智慧城市

台中市長林佳龍（右起）、見證Acer Cloud Technology總監郭應盛與工業技術研究院副院長張培仁簽署合作備忘錄。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）參訪人工智慧（AI）軟體處理能力的領導供應商NVIDIA。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）參訪SAP等公司取經，對其在人工智慧、大數據、雲端科技等方面的運用，有助未來水湳智慧城的規畫。（盧金足攝）

人工智慧、雲端時代來臨，台灣掀起到美國「矽」取科技經驗熱潮！台中市長林佳龍11日率企業團前進美國北加州矽谷取經，首站參訪Acer宏碁位於矽谷Acer Cloud Technology總部、擁有人工智慧領先技術的輝達(NVIDIA)公司總部及世界第三大軟體企業SAP公司，推動市府與3家公司進一步合作，將3家業者雲端、人工智慧、智慧製造等技術引入水湳智慧城，讓台中邁向智慧城市。

林佳龍參訪Acer宏碁位於矽谷的Acer Cloud Technology總部，並見證工業技術研究院副院長張培仁、Acer Cloud Technology總監郭應盛雙方簽署合作備忘錄，共同在台中精密機械園區建置工研院智慧機械示範線，費利蒙市市長Lily Mei也出席交流智慧技術相關議題。

林佳龍表示，台中要發展成智慧城市，並打造成智慧機械之都，到矽谷取經主要針對相關企業對於物聯網、人工智慧等的應用，這些企業在如機場航班調度安全、物流等均有成熟技術，另外，無人駕駛自動車方面也可應用在水湳智慧城。

「台中有很好的製造能力，但軟體與硬體的整合是未來發展趨勢！」林佳龍表示，到矽谷參觀宏碁、NVIDIA、SAP等公司，參考其在人工智慧、大數據、雲端科技等方面的運用，台中製造方面很強，整合這些技術，加上創新人才培育，將可讓台中成為智慧城市示範場域。

他希望將這些技術引進水湳智慧城，借鏡西方經驗，讓台灣業者應用將發揮相當效果，如可以整合成新的商業模式，相信對台中發展會起很大的作用。

林佳龍也參訪人工智慧（AI）軟體處理能力的領導供應商NVIDIA，針對其人工智慧在智慧城市的各種應用成果，如智慧化路燈、交通管理、智慧監控等，有助未來水湳智慧城規畫開發，他並進入公司的Showroom了解該公司晶片的演進，如何利用六顆鏡頭，搭配人工智慧，協助汽車駕駛應付行駛道路可能遭遇的狀況。

SAP公司為世界第三大軟體公司，SAP向林佳 龍等一行人介紹，如何將機器學習、大數據分析及IoT物聯網數據蒐集等應用在機場，達到航班流量管理最佳化，提高機場服務效率。

市府經發局長呂曜志希望將SAP在智慧機場的應用技術導入台中國際機場，提升台中機場相關軟硬體建設，相關智慧技術引入水湳智慧城，將台中打造為智慧城市。

「台中要發展成智慧城市，並打造成智慧機械之都！」林佳龍強調，台中擁有良好製造能力，但需要再藉由軟體設計強化，因為軟體與硬體的整合是未來發展趨勢，因此這次到矽谷向宏碁、NVIDIA、如整合這些技術，加上創新人才培育，將可讓台中成為智慧城市示範場域。

呂曜志說，台中身為製造業重鎮，擁有許多精密機械產業，而智慧製造將會是未來趨勢，必須結合人工智慧、雲端科技、大數據分析、物聯網技術等。

市府與產學研共同推動智慧製造，未來將先透過協助廠商生產管理導入數位化、建立智慧製造整體解決方案、發展各產業應用服務模組等，強化機械產業基礎能力，並結合人工智慧、雲端科技、大數據分析與物聯網技術，提供大中小企業資訊管理及全面智慧化應用服務，加速產業智慧化能量。

經發局強調，宏碁是由台灣生根發展的國際高科技企業集團、全球第3大個人電腦製造廠商，近年發展雲端新創事業，進行軟、硬體整合並加入雲端服務。

這次工研院與宏碁簽署合作備忘錄，將共同在台中精密機械園區建置智慧機械示範線，未來市府也期盼與宏碁建立合作平台，在水湳智慧城導入宏碁雲端技術及人工智慧在交通、醫療等方面的應用，加速將台中發展為智慧機械之都。

NVIDIA與工研院中分院智慧機械中心去年曾簽署合作備忘錄，合作交流人工智慧導入自動駕駛車輛與機器人智慧化等技術，盼將其相關技術應用於水湳智慧城未來的建設發展，並漸漸延伸至全台中市。

(中時)