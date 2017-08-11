迷彩服也要去國旗化 羅智強：這政府無法無天習慣了

小英兵推外套被指出竟沒有國旗臂章。（圖/翻攝自臉書「解讀國軍軍事新聞」）

蔡英文總統日前參加兵推，穿著迷彩服，卻少了國旗臂章，遭外界質疑不愛國旗；另據媒體報導，幕僚性質的行政院秘書長陳美伶，竟代行前政務委員林美珠（接任勞動部長）職務。一堆違反法紀的奇事，前總統府副秘書長羅智強嘆：這政府真是無法無天成習慣了。

蔡英文總統本月初首度參與兵推，國防部於兵推結束後，在臉書po出3分多鐘的短片，卻被眼尖網友發現，小英在發表告全國同胞書時，她與總統府秘書長吳釗燮所穿著的迷彩外套左臂處，並未如身旁的國防部長馮世寬、國安會秘書長嚴德發一樣有國旗。

羅智強說，再怎麼討厭中華民國，至少顧一下自己現在仍是「中華民國」總統，領的仍是「中華民國」的薪水。按照軍中服誌規定，迷彩服要配上國旗臂章，蔡英文和吳釗燮卻硬是讓國旗「被消失」。真的那麼討厭「中華民國」？覺得衣服上有國旗很「羞辱」嗎？

另一位違反法紀的奇事，是行政院秘書長代政委，變成「地下政委」。羅智強指出，整個行政體例與例政倫理都亂了套。蔡政府是連個政委的人才都生不出來了嗎？一定要讓行政體例上屬幕僚的秘書長，擅代政務委員的職務嗎？

這個政府，真是無法無天成習慣了。

(中時電子報)