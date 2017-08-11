台中囝美國國際童玩節舞獅轟動吸睛

台中市霧峰區光正國小醒獅戰鼓隊獲邀參加美國國際童玩節，精彩表演贏得滿堂彩。（盧金足攝）

第8屆美國國際童玩節將於台灣時間8月13日在加州庫比蒂諾市舉行。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，Apple總部就在庫比蒂諾市，將借鏡庫比蒂諾市成功的產業發展經驗，打造台中市成為「台灣矽谷」。（盧金足攝）

台中囝在美國國際童玩節舞獅轟動矽谷！位於美國加州的庫比蒂諾市，擁有眾多知名國際半導體及電腦企業，被譽為「矽谷的心臟」，在該市舉辦的美國國際童玩節也是全球矚目焦點，霧峰區光正國小醒獅戰鼓隊今年獲邀參加，精彩演出贏得滿堂彩，市長林佳龍表示，國際童玩節讓台中孩子有機會拓展國際視野，對他們來說是相當獨特的經驗，「蘋果」Apple總部就在庫比蒂諾市，也將借鏡庫比蒂諾市成功產業發展經驗，打造台中成為「台灣矽谷」。

第8屆美國國際童玩節將於台灣時間8月13日在加州庫比蒂諾市舉行，台中市霧峰區光正國小受邀於當天進行演出，將以氣勢磅礡的醒獅戰鼓表演，為國際童玩節揭開序曲。市長林佳龍表示，國際童玩節讓台中孩子有機會拓展國際視野，對他們來說是相當獨特的經驗，也希望透過此次交流，加深台中與庫比蒂諾市在教育、科技、產業等方面的合作。

「北加州台灣文化體育協會」在美國庫比蒂諾市民中心舉辦國際童玩節記者會，由霧峰區光正國小、宜蘭縣歌仔戲傳習班精彩表演，林佳龍、庫比蒂諾市長Savita Vaidhyanathan、台灣文化體育協會創始人洪順五、台灣文化體育協會長程家敏、台中光正國小校長阮志偉等人均出席共襄盛舉。

林佳龍說，今年台中由霧峰區光正國小參與國際童玩節演出，就是要讓較偏遠地區的孩子有機會拓展國際視野，這對他們來說是很獨特的經驗，也希望透過孩子們的表演讓國際看見台中。

林佳龍說，台中與庫比蒂諾為友好城市，雙方持續拓展教育、科技、產業等方面的交流，台中已成為台灣第二大城，精密機械產業蓬勃發展，期待透過這次訪問深化雙方相關產業合作。

庫比蒂諾市長Savita Vaidhyanathan說，邀請台中等城市參與國際童玩節，透過童玩節，除可提高孩子想像力，培養孩子創造力，相當富有教育性，活動更邀請到許多國家參與，非常國際化，歡迎大家來享受這場盛會。

台灣文化體育協會創始人洪順五指出，推動國際童玩節活動，帶給小朋友快樂的童年，還添加教育性，今年童玩節邀請12個國家參與，是一個國際化的活動，也加入科學元素，讓孩子在快樂中學習，期盼透過國際童玩節，讓世界各國更加認識台灣。

市府教育局指出，美國國際童玩節由「北加州台灣文化體育協會」每年暑假在加州庫比蒂諾市紀念公園舉行，活動是由台灣文化體育協會創始人洪順五夫婦每年編列預算，動員近600名國際志工協助推動，期盼將台灣文化推向國際，也為兩地兒童提供國際文化交流機會。

林佳龍並至庫比蒂諾市政府拜會庫比蒂諾市長Savita Vaidhyanathan，雙方就創新產業、教育治理模式等議題進行交流，林佳龍也力邀庫比蒂諾市參加台中明年將舉辦的世界花卉博覽會，到台中感受美麗的人文風情。

(中時)