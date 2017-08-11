時機不單純？ 微信微博貼吧遭陸官方調查
據大陸澎湃新聞網報導，繼中國大陸於今年6月份正式通過《網路安全法》後，開始對於網路安全和相關訊息進行大規模的管理。近日更傳出，著名的三大網路平臺：騰訊微信、新浪微博和百度貼吧，遭到中共中央國家互聯網資訊辦公室（簡稱網信辦）介入調查。原來是有網友向北京和廣東的網信辦檢舉，指稱這三大平臺內，充斥著許多與暴力恐怖、虛假謠言、淫穢色情等相關，會危害國家與公共安全和社會秩序的文章。
由於3家網站平臺，涉嫌違反《網路安全法》規定，主要違規項目為，對其平臺用戶發佈的不良資訊未盡到妥善管理義務，案件現已立案進行調查中，將由相關地方網信辦予以發佈。自從6月《網路安全法》上路後，大陸官方逐步加大對網路訊息內容監管的力度，並鼓勵網友積極上網舉報各種違法違規的行為。
目前遭到調查的微信和微博，尚無對此有任何回應，反而是百度貼吧向陸媒表示，將積極配合政府部門進行整改，進一步加大審核力度，將不良資訊拒之門外。他們已投入了大量的人力來進行審核和處置不良資訊，但是仍有部分漏網之魚，對於此次給用戶帶來的困擾，他們也深表歉意。
(中時電子報)
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