輕裝上陣! 勇警隻身逮雙槍通緝犯

警方事後清查簡男車輛，駕駛座車門放著一把改造槍枝。（程炳璋翻攝）

簡男車上有兩把改造手槍，都遭警方起獲。（程炳璋翻攝）

台南市北區幫派簡姓首腦因通緝遭警方鎖定，台南市警5分局開元派出所警員倪健彰11日中午行經長榮路與開元路口，發現歹徒正停車等紅燈，不顧身著便服，大膽上前敲窗詢問，竟不費一槍一彈逮捕簡男，事後發現簡男車內還有兩把改造手槍，將他依照違反槍砲彈藥管制條例送辦。

26歲簡男為警方列管的組織集團份子首腦，混跡北區和緯路一帶，並與永康的幫派份子掛勾，平時以暴力討債為主。他因槍砲、毒品、贓物罪遭通緝半年多，警方日前接獲情資，得知他打算販售槍枝，早已鎖定他，日前曾圍捕遭他脫逃。

開元派出所警員倪健彰11日中午剛常訓結束，開車返回派出所途中，在長榮路與開元路口見到簡男開車停等紅燈，陳員僅身著常訓便服，身無配槍，亦未穿戴防彈背心，但想機不可失，大膽上前表明警察身分，敲窗詢問。

簡男以為是例行盤查，竟也配合下車，但心虛報假名意圖蒙混過關，遭陳員識破，將他控制行動，呼叫同事支援。警方隨後在簡男車上發現兩把改造槍支，一把在副駕駛座抽屜，一把就放在駕駛座門邊，共有3發子彈，驚覺幸好歹徒沒有打算火拼，否則警方可能有傷亡危險。

簡男供稱自己平常都是晝伏夜出，11日因為要幫女友搬家，才開車出門，沒想到就此栽跟頭。

「只能說運氣好，成敗論英雄」倪健彰事後回想逮捕過程也心驚膽戰，依照槍砲罪嫌，將簡男移送台南地檢署偵辦。

(中時)