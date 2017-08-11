輕裝上陣! 勇警隻身逮雙槍通緝犯
台南市北區幫派簡姓首腦因通緝遭警方鎖定，台南市警5分局開元派出所警員倪健彰11日中午行經長榮路與開元路口，發現歹徒正停車等紅燈，不顧身著便服，大膽上前敲窗詢問，竟不費一槍一彈逮捕簡男，事後發現簡男車內還有兩把改造手槍，將他依照違反槍砲彈藥管制條例送辦。
26歲簡男為警方列管的組織集團份子首腦，混跡北區和緯路一帶，並與永康的幫派份子掛勾，平時以暴力討債為主。他因槍砲、毒品、贓物罪遭通緝半年多，警方日前接獲情資，得知他打算販售槍枝，早已鎖定他，日前曾圍捕遭他脫逃。
開元派出所警員倪健彰11日中午剛常訓結束，開車返回派出所途中，在長榮路與開元路口見到簡男開車停等紅燈，陳員僅身著常訓便服，身無配槍，亦未穿戴防彈背心，但想機不可失，大膽上前表明警察身分，敲窗詢問。
簡男以為是例行盤查，竟也配合下車，但心虛報假名意圖蒙混過關，遭陳員識破，將他控制行動，呼叫同事支援。警方隨後在簡男車上發現兩把改造槍支，一把在副駕駛座抽屜，一把就放在駕駛座門邊，共有3發子彈，驚覺幸好歹徒沒有打算火拼，否則警方可能有傷亡危險。
簡男供稱自己平常都是晝伏夜出，11日因為要幫女友搬家，才開車出門，沒想到就此栽跟頭。
「只能說運氣好，成敗論英雄」倪健彰事後回想逮捕過程也心驚膽戰，依照槍砲罪嫌，將簡男移送台南地檢署偵辦。
(中時)
關鍵字：通緝犯
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。