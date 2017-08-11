第一屆龍獅藝術節 邀民眾來嘉義作客

嘉義縣朴子配天宮將於8月26日舉辦「第一屆龍獅藝術節–健康不舞弄，作陣來龍獅」活動，朴子市長王如經（中）、副議長陳怡岳（右五）共同參與剪綵。（余信賢攝）

嘉義縣朴子配天宮將於8月26日舉辦「第一屆龍獅藝術節–健康不舞弄，作陣來龍獅」活動，現場請來舞獅團表演。（余信賢攝）

嘉義縣朴子市是一個因媽祖而興起的城市，今年地方信仰中心配天宮將於9月22日舉辦「慶啟樸殿謝土安座」。為迎接此盛典，公所、代表會、朴子電音三太子共同籌畫在8月26日舉辦「第一屆龍獅藝術節–健康不舞弄，作陣來龍獅」活動，以「千人踩街」、「百旗、百獅、百鼓」、「全台灣最大的獅子」、「全台灣最大的龍」，提前為樸仔媽慶祝，也讓各界分享朴子市的喜悅。

舞獅文化由來已久，緣起的眾多典故，都不離傳說。其中則以廣東佛山的武藝家獅子退治是較為正確的。「舞獅」除了習舞及娛樂作用之外，更有鎮宅招福、逢凶化吉、驅邪避鬼的象徵行為之意。舞龍的由來，傳說龍王腰痛難忍，到人間求醫。大夫把脈後問：「你不是人吧！」於是龍王變回原形，大夫並從腰間的鱗甲中捉出一條蜈蚣。龍王康復後，為感謝大夫，向大夫說：「只要照我的樣子舞動身軀，就能風調雨順，五穀豐收。」。人們便認為龍能興雲布雨，每逢乾旱便舞龍來祈雨。舞龍是節慶表演要角，隨著華人移民，現在的舞龍文化更遍及世界各地。

朴子市長王如經表示，這場號召近百團台灣龍獅團體彙集的盛會，可說是全國首創。朴子電音三太子聞名海內外，活潑、俏皮的模樣深植人心，成為朴子的文化特色之一，廣受地方肯定。今年更求新求變，以傳承藝陣文化為目標，用心規劃出「千人百旗百獅百鼓」的踩街嘉年華活動，為朴子創造新亮點。相信這次獨一無二的踩街活動，將為朴子帶來另一股宗教文化炫風，也寫下文化新頁。

朴子市民代表會主席也是朴子太子會會長黃基全說，這次活動能順利舉辦，要特別感謝公所及配天宮、鎮安宮.等宮廟暨民間團體.等各界人士的協助，齊力籌畫此地方盛會，並熱忱歡迎到訪的觀眾朋友。踩街活動將由朴子電音三太子為首，領航眾龍獅團與民眾一起踩街遊行，龍獅團在鑼鼓喧天中搖擺，親近民眾，充分地展現舞龍舞獅本身極具喧染力的舞動魅力。另外活動會場舞台周邊，將展示各樣的龍獅，讓民眾來嘉義作客能拍照留念，帶回滿滿的回憶。

(中時)