義竹鄉前瞻說明會 說明玉米契作問題

民進黨立委蔡易餘11日在嘉義縣義竹鄉慈化寺舉辦前瞻基礎建設說明會暨基層座談會，鄉親超過百人出席聆聽。（余信賢攝）

民進黨立委蔡易餘11日在嘉義縣義竹鄉慈化寺舉辦前瞻基礎建設說明會暨基層座談會，鄉親超過百人出席聆聽。（余信賢攝）

民進黨立委蔡易餘(右二）11日在嘉義縣義竹鄉慈化寺舉辦前瞻基礎建設說明會暨基層座談會，鄉親超過百人出席聆聽。（余信賢攝）

民進黨立委蔡易餘11日在嘉義縣義竹鄉慈化寺舉辦前瞻基礎建設說明會暨基層座談會，農委會副主委翁章梁（左）也特地南下參與座談。（余信賢攝）

民進黨立委蔡易餘11日在嘉義縣義竹鄉慈化寺舉辦前瞻基礎建設說明會暨基層座談會，嘉義縣副縣長吳芳銘也率領縣府團隊出席。（余信賢攝）

民進黨籍立委蔡易餘11日在嘉義縣義竹鄉慈化寺舉辦前瞻基礎建設說明會暨基層座談會，鄉親超過百人出席聆聽並發表意見，會中聚焦水環境前瞻計畫，希望中央改善易淹水地區問題。另外，農委會副主委翁章梁特別向農民解釋硬質玉米契作獎勵問題，現場發送宣傳單給民眾，解決農民對於補助減少疑慮。

這次說明會，立委蔡易餘邀集農委會副主委翁章梁、經濟部水利署副署長曹華平及國發會國土處處長毛振泰等官員至義竹鄉舉行前瞻基礎建設說明會，包括地方政府由副縣長吳芳銘帶領縣府團隊一同出席，由官員與鄉親直接面對面，同時回應地方建設需求。

副主委翁章梁表示，關於硬質玉米契作獎勵問題，經討論後未來每分地將增加420元，原契作獎勵金4.5萬元，加計原烘乾補助費10800元（2元×5400公斤），本次增加4200元，總金額高達6萬元，只會增加不會減少，對農民更有保障。另外，農民對於現行的休耕補助是否有改變，翁章梁保證維持不變，現場農民掌聲叫好。

水利署副署長曹華平表示，臺灣目前用水量不斷增加，近年因氣候變遷快速，降雨量驚人，中央將朝供水穩定、防洪治水及水環境改善等目標努力，因此為解決嘉義縣淹水及區域排水功能，這次前瞻計畫將整合現有計畫，做整體的有效治理。

蔡易餘指出，立法院三讀通過前瞻條例以4年為期，預算上限為4200億元，這不僅可以改善城鄉差距，在資源困窘的嘉義縣可獲得更多幫助，其中水環境前瞻計畫內的水與發展、水與環境及水與安全三項更為重要，除可改善易淹水地區外，可以提升鄉親生活的品質，把過去無法做到的補足。尤其義竹低窪易淹水地區，為解決水患，目前爭取溪墘排水、新庄排水各設置一處大型滯洪池，以及新店大排增加抽水站排水量，可有效改善淹水狀況。

吳芳銘說，透過前瞻計畫，可改善淹水狀況、道路坑洞等問題，縣府目前規劃不少前瞻計畫，除治水計畫，更選定義竹國小埤前分校為長照2.0社區整合服務中心，村莊活動中心結構修繕補強等等，照顧鄉親生活品質，提升生活環境，同時爭取數位建設，加強公部門網路資安等基礎建設，未來不足之處會再與地方討論，再提新計劃爭取更多前瞻預算。

(中時)