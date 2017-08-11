中國全運會》里奧金牌易思玲帶球挑戰極限

去年里約奧運替中國大陸拿到第一面金牌的易思玲(右)，7月傳出懷孕4個月喜訊，9月天津全運會將「帶球」出征。(trome.pe／資料照)

去年里約奧運幫助中國大陸拿到第一面金牌的射擊女將易思玲，去年9月步入禮堂，上月底傳出懷了4個月身孕，但為了參加9月天津全國運動會，易思玲只能「帶球」辛苦訓練，在長期練習的過程中，或許她的小孩以後也能成為神槍手。

易思玲受訪時打趣表示，「我現在已有4個月身孕，到了全運會期間有5個月，肚子也會大了一圈。」講到懷孕，易思玲說，「4月初的時候發燒，當時差點吃了成藥，後來去醫院檢查才知道懷孕，慶幸自己沒亂吃藥。」

至於懷孕的感覺，易思玲表示，「剛結婚時確實很想要有小孩，但過了一段時間總是沒消息，這種感覺就淡了下來，沒想到突然間知道懷了孕，心情有點無法調適，後來想過之後也就接受了，或許這個小孩跟我有緣分吧！」

對於接下來的訓練，易思玲說，「懷孕前三個月的確要小心，現在已四個月，一切都穩定下來，醫生也點頭答應讓我繼續訓練，就讓寶寶在我的身體裡面一起接受練習，並且在全運會上面對強大的對手吧！」

(中時電子報)