勵馨「向日葵小屋」陪家暴兒創作撫平傷口

勵馨基金會台南分事務向日葵小屋，為目睹暴力兒童舉辦成長團體「搶救熊大的布同冒險體驗」。(曹婷婷翻攝)

孩子看著自己的創作，從無到有是一種療癒的過程。(曹婷婷翻攝)

勵馨基金會台南分事務向日葵小屋，為目睹暴力兒童舉辦成長團體「搶救熊大的布同冒險體驗」，10、11日2天，帶領曾目睹家庭暴力的孩子們，透過冒險體驗活動、手做、縫紉等藝術創作，梳理情緒，不僅完成獨一無二作品，更在社工陪伴下找到勇氣，年底更將辦理「OBR終止暴力愛心飛揚空軍嘉義基地半程馬拉松」，期盼透過路跑，呼籲更多人一起為終止暴力，挺身而出。

拿著自己未完成的布、興奮在教室中跳躍的孩子，難得嶄露笑顏；活動聚焦在孩子如何看待與詮釋自己的創作過程和心血結晶，一張平凡的碎布在孩子的巧思之下，縫製成繽紛的束口袋，孩子不僅從過程找到自信看見自己的成就，展現自己存在價值。

社工表示，勵馨使用縫紉機創作今年已經進入第3年，發現創作帶來的療癒，以及看見自己完成作品的成就感，對孩子而言是很大的正向力量。

勵馨基金會從家庭暴力的服務中看到了從小目睹雙親暴力長大的孩子們，心裡的陰影及創傷影響了同儕關係、親子互動甚至問題人格，所以，2008年開始從事目睹暴力兒少的服務，希望透過專業社工的陪伴以及諮商輔導的過程，協助孩子們從父母撕裂的情感中看到自己的價值、修復崩裂的親子關係，也期待社會能有更多的資源關注目睹暴力兒的問題。

勵馨台南分事務所陳貞樺主任表示，每年社工為辦理各項活動都需向各界籌措資金，11月18日也將辦理OBR終止暴力愛心飛揚空軍嘉義基地半程馬拉松，期盼透過路跑及公益園遊會活動，喚起社會大眾的意識覺醒及關懷，呼籲更多人一起為終止暴力挺身而出，並讓目睹暴力兒童服務站「向日葵小屋」有更充足的資源，使孩子們在復原的路上走得更穩。詳洽：勵馨基金會台南分事務所06-3582995。

(中時)