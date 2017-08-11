曹雅雯《K歌大明星》重現「偷看」表情　「多傷幾次」是沈文程創作密技！

《K歌大明星》來賓曹雅雯、沈文程、康康、賀一航。(中視提供)

中視週六晚間《K歌大明星》，本週8/12邀請到新出爐的金曲歌后曹雅雯、康康、賀一航、沈文程到節目中與素人K歌，然而賀一航大歌錄影中不知是否太久沒錄影，表情嚴肅到被阿KEN虧說：「現在是要出庭了嗎？」前陣子去拍了花甲男孩的康康，則是每一抓到空檔就馬上看手機背歌詞，深怕忘詞漏氣！創作「多產」的沈文程為何總有源源不絕靈感？他說：「哎呀！多傷幾次就好了啦！」

賀一航一進包廂就開始夾菜吃，被康康虧說：「不過通常他一進到包廂，第一句話會說：叫你們經理出來！」而輪到他要開始挑素人對唱時，他又整個太正經、被阿KEN虧：「表情這麼嚴肅是要出庭了嗎？」最後他唱了「媽媽請你不通痛」卻被大家笑說：賀大哥已經把他最有把握的歌給唱掉啦！

「多傷幾次」是沈文程創作密技。(中視提供)

沈文程則放棄了貢獻豐盛「早餐」的歌迷而另選合唱者，還演唱了經典名曲「來去台東」。沈文程一向創作如潮水，靈感豐富、創作速度快、類型多元，從20年前就已跟賀一航一起在歌廳秀演唱，日前跟張瀛仁一起上「冰冰秀」時還合唱了1992年的創作、一發就大紅的「舊情也綿綿」！問他為何能有如此豐沛的創作量？他笑說：「多傷幾次就好啦！」他說，人生的悲歡離合都是養分，他也認為寫歌要養成習慣，多練習、多創作，把握生活中的點滴、隨時記下任何的快樂悲傷，信手捻來全是他的創作題材。

康康與來自香港的歌迷合唱。(中視提供)

而剛演過「花甲」的康康，錄影時一遇空檔馬上一直偷看手機背歌詞、深怕自己上場時忘詞漏氣！雖想要裝自然但動作卻超明顯！挑選素人時，其中一個來自香港的朋友特地買了「單程機票」到台灣參賽，康康疑惑：「我有紅到香港去嗎？」想了想後：「但我跟香港最有關連的…應該是只有「香港腳」吧！」也跟素人們合唱了自己的名曲：「快樂鳥日子」。

剛獲金曲獎台語女歌手獎的曹雅雯，遇上同樣來自台南的素人挑戰者，還在節目中重現當時「不小心」偷看到得獎名單的表情！這位挑戰者說她小時候就已跟曹雅雯參加過同一場歌唱比賽、是兒時就「對戰」過的對手了！而她當年就對曹雅雯印象深刻，今再度同台兩人都非常興奮與感動！

曹雅雯《K歌大明星》重現「偷看」表情，還巧遇兒時比賽對手。(中視提供)

中視每週六晚間8-10點、中天娛樂台每週六晚間10-12點，請鎖定由張小燕與阿KEN所主持的大型綜藝節目《K歌大明星》。

(中時電子報)