竹市史上最高捐款 郭金灶遺愛人間

新竹市郭金灶老先生遺愛人間，將畢生積蓄1635萬餘元全數捐給新竹市府，締造竹市史上最高捐款紀錄。（徐養齡翻攝）

去年辭世的郭金灶老先生，11日由孫姪輩代表捐贈，副市長沈慧虹（左）出席受贈。（徐養齡攝）

在日本住了近一生的新竹市民郭金灶，83歲時決定返台落葉歸根，去年辭世前留下遺願，要將高達1635萬餘元的畢生積蓄，捐給新竹市用做公益，創下新竹市史上最高捐款數字，期盼闊別超過一甲子歲月的故鄉能愈來愈好。

1928年生於北門市場附近的郭金灶，17歲時跟隨日本東芝株式會社前往日本東京，此後一直居住到2011年，決定告老還鄉，郭金灶孓然一身，終生未婚也沒房產，僅聘看護照顧晚年。

郭金灶去年2月辭世前，對孫姪輩陳信樺夫妻留下遺願，表達他對故鄉鄉親的掛念，及對弱勢族群的關懷，希望能夠盡一份心力，將畢生積蓄回饋給社會，希望這筆錢能特別針對長輩及兒童福利。

副市長沈慧虹11日代表受贈郭金灶1635萬8001元的善款，創下新竹市史上最高捐款數字，沈慧虹對郭老先生回饋社會的善心表達由衷感謝，承諾會善加運用。

沈慧虹指出，市府將會依據郭老先生遺言，分別購置雷達式生命探測器、自動心肺復甦機、救災暨物資專車、長青樂活行動餐車、身心障礙服務行動專車及急難救助金，照顧中低收兒童、獨居老人等弱勢民眾，並會定期公告捐款經費用途明細，讓社會充分了解善款的運用狀況。

她說，市長林智堅致力為市民撐起愛心傘，推動呷熊飽、早安寶貝餐食券，設置愛心食材平台、愛享冰箱及愛心福利社等，而兒童及長輩照顧，一直是林智堅最關心的兩項施政項目，與郭金灶的理念不謀而合，市府會謹慎運用，讓郭金灶的愛心散播到社會各角落。

(中時)