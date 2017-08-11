出道36年首掀底 關之琳：其實我不懂演戲

關之琳表示自己其實不太懂演戲，也不適合當演員。（圖／中時資料照片）

54歲電眼美人關之琳1981年中學畢業後，以電視劇《甜甜廿四味》正式出道，之後與李連杰合作黃飛鴻系列，所飾演的「十三姨」至今仍是影迷心中不敗經典，沒想到最近以實境秀《我們來了》回到螢光幕的她，竟曝自己個性實在太害羞了，其實不適合當演員，也不懂演戲。

據《廣州日報》報導，問出道36年關之琳選擇真人秀復出的主因，她表示之前有先做功課，看許多人都因這個節目玩得很開心，便讓她放心參與，笑說可以順便做做自身品牌宣傳，認識朋友、見見世面，她不擔心玩遊戲傷及形象，只擔心自己會不會跟後輩們合不來，也怕念錯別人名字，所以常常努力提醒自己。

如今已有自身品牌的關之琳，對是否回歸演戲採「可遇不可求」的態度，希望能先遇到合適劇本再說，至於比較喜歡當演員還是當老闆？她直言當然是老闆，說：「其實我不懂怎麼演戲，而且我很害羞，但做這行需要膽大，所以我其實不適合這行。」

(中時電子報)