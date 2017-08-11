陽岱鋼今戰廣島 挑戰巨人隊史新高連11場得分

陽岱鋼今對廣島鯉魚挑戰連續10場得分紀錄。(圖：擷取自讀賣巨人粉絲專頁)

讀賣巨人今(11日)晚出戰央聯排名第1廣島鯉魚，陽岱鋼昨對阪神虎8局上獲保送，再靠均內崇幸安打掩護，攻回本壘得到超前分，平了松本哲也與脇回谷亮太，2011年共同保持的隊史連續10場得分紀錄，今將挑戰連續11場得分新高。

日本職棒最多連續場次得分，是2001年小笠原道大在火腿隊締造的連續17場，現擔任巨人開路先鋒的陽岱鋼，有機會挑戰這項紀錄。

陽岱鋼昨3打數無安打，中斷連續9場安打紀錄，目前日職生涯累計擊出993支安打，只差7支就達成「千安」里程碑。

他2007年至2016年效力腿期間累計擊出942支安打，今年轉效巨人隊至昨為止，擊出51支，累計993支。

巨人本季與廣鳥勝少敗多，前17次交手戰績4勝13敗，成為目前央聯位居第4、落後廣島14.5勝差關鍵。今晚派出9勝2敗、自責分率2.43的田口麗斗掛帥，廣島則派1勝2敗、自責分率6.00的福井優也先發。

(中時電子報)