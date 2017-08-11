反賭團體會師金門 決心要讓促賭方死心

台、金反賭團體今天在救國團會師，決心打贏離島最後一場反賭的光榮戰役。（李金生攝）

福建省政府秘書長翁明志（左）強調，一旦開放賭場合法化，賭、毒必然會更加猖獗。（李金生攝）

金門地檢署檢察長徐錫祥（中）接見反賭團體，強調全力防範金錢、暴力介入。（金門反賭場連線提供）

「我的家鄉我的愛」反賭團體決心阻絕賭場進入金門。（李金生攝）

反賭團體呼籲鄉親勇敢的站出來，投下手中神聖的一票。（李金生攝）

金門反賭場連線發言人洪篤欽（左二）籲請鄉親加入志工和宣講團，全力發揮反賭的戰力。（李金生攝）

金中退休老師莊西進（左）強調，要讓促賭方死心，不再有這種念頭。（李金生攝）

全面阻絕賭場登陸金門，台、金反賭團體今（11）日在救國團會師，決心拿出「古寧頭大戰」的精神，打贏離島最後一場反賭的光榮戰役，同時也籲請鄉親勇敢站出來，用手中神聖的一票讓促賭方徹底死心。

金門地檢署檢察長徐錫祥下午接見台、金反賭團體時，強調全力防範金錢、暴力介入此次公投作業，確保公投程序與結果的公平、公正。

今天上午，包括金門反賭場連線、台灣反賭博合法化聯盟、 金門縣野鳥學會、浯江守護聯盟、金門戰地史蹟學會、中華民國島嶼愛鄉協會、金門縣三棘鱟保育協會、金門縣小英之友會、金門縣島嶼美學協會、天主教金門傳協會、浯洲樂活有機協會、金門體育會親子運動委員會、金大學生反賭陣線、台灣公民參與協會 TCPA、澎湖海洋公民基金會、台灣環境保護聯盟、荒野保護協會、千里步道、台灣樹人會、台灣私立學校教育產業工會等團體齊聚救國團，表達全力反對賭場進入金門的立場。

台灣反賭聯盟執行長何宗勳和金門反賭場連線召集人楊再平指出，10月28日金門縣博弈公投將是離島反賭的最後一場關鍵戰役，期待鄉親展現大智慧，捍衛金門自己的價值和光榮；他們並希望鄉親主動加入志工和宣講團，讓大家知道光反對是不夠的，一定要站出來投票才有用。

福建省政府秘書長翁明志也表示，這是一場正向價值與邪惡勢力的對決，目前民代經營地下賭場和色情行業已時有所聞，一旦開放賭場合法化，賭、毒必然會更加猖獗。

繼澎湖、馬祖後，跨海開闢離島第3戰場的澎湖海洋公民基金會執行長翁珍聖更表示，新加坡、澳門和阿拉斯加因為開放賭場，均帶來嚴重的後果，而博弈公投本身是假議題，但有真正的傷害，將賭場趕出金門，是全體鄉親義不容辭的事。

長期關注金門環境變遷的金門縣野鳥學會常務理事莊西進也強調，只要金門，不要賭門；只要浯島，不要毒島。因為一旦開放賭場，色情和毒品都會跟著上門，鄉親應勇於表達反賭的決心，讓促賭方徹底死心，不再有這種念頭，否則3年後他們又會捲土重來，再搞勞民傷財的事。

(中時)