新營火車站東站動土　地方民眾引頸期盼

新營火車站東站11日正式動工，台鐵局預計在月台上興建人行天橋及地下道，以便連結東西兩邊的車站出口。（萬于甄攝）

新營火車站東站預計2019年1月底完工，站體除廣場、無障礙電梯等，也會興建人行天橋、地下道，整體耗資2880萬元。（萬于甄攝）

新營火車站東站新建工程11日動土，雖僅是台鐵200多個火車站中的小工程，但卻是地方的大事，居民也引頸期盼，希望東站出口早日完工。（萬于甄攝）

台鐵新營火車站東站新建工程斥資2880萬，11日動土開工，預計2019年1月31日完工，該工程未來可解決新營火車站周邊交通問題，也讓台一線以東的民眾搭車更便利，預計造福大新營地區20萬人口。

新營為台南市民治中心所在地，其政經地位甚為重要，目前新營車站之出入口設置於西側，但造成東側民眾搭乘鐵路運輸時的不便及困擾，同時增加東山路平交道之交通負荷量，有鑑於此，台鐵局規畫新營火車站東側站房，11日動工，可望分流人車潮。

台鐵局嘉義工務段段長鄭盛宏表示，新營火車站東站新建工程包含無障礙電梯及廣場，另也在既有月台上，設置人行天橋及地下道與新站房作為連結，讓東西兩側的人潮可有效的分流，不會全部擠在同一個出入口。

台鐵新營火車站東站新建工程耗資2880萬，11日動工，預計2019年1月31日完工，不少當地居民也期盼開闢新的出入口後，能帶動火車站東側周邊發展。

(中時)